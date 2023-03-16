Путин о надежности хранения активов за рубежом: а теперь?

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с иронией прокомментировал утверждения бизнесменов, что хранить активы за рубежом надежнее.

«Я часто очень слышал: ну там надежнее. А теперь?» — задал вопрос глава государства после небольшой паузы. Делегаты и участники съезда ответили ему аплодисментами. «Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей»,— добавил президент.

После введения западными странами санкций из-за военной операции на Украине замороженными оказались $300 млрд резервов Банка России, а также счета и имущество некоторых россиян, в том числе крупных бизнесменов. По данным на конец 2022 года, страны Евросоюза заморозили €68 млрд российских активов.

Ежегодный съезд РСПП проходит в Московском международном доме музыки. Это первая встреча Владимира Путина с ведущими российскими предпринимателями с 24 февраля 2022 года. В съезде РСПП принимают участие около 1 тыс. делегатов, среди которых — крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также члены российского правительства.

Милена Костерева