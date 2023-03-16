Семь тамбовских музеев улучшат техническое оснащение за 25 млн рублей

В 2023 году запланировано улучшение технического оснащения для семи музеев Тамбовской области — в Петровском, Никифоровском, Сосновском, Староюрьевском, Уваровском районах, а также в Котовске и музее-заповеднике Сергея Рахманинова «Ивановка». Об этом рассказали в пресс-службе обправительства. Там уточнили, что на эти цели по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» предусмотрено 25 млн руб.

Средства пойдут на покупку витрин, сенсорных киосков, систем подсветки и другого оборудования для экспозиционно-выставочной деятельности. Так же планируется дооснастить музеи стеллажами, термогигрометрами и увлажнителями воздуха, необходимыми для надлежащего хранения экспонатов.

Отметим, что часть оборудования уже поставлена в музей истории Петровского района и сосновский районный краеведческий музей, начался процесс дооснащения уваровского районного краеведческого музея «Русская усадьба». Часть оборудования получена музейным историко-просветительным образовательным комплексом Котовска и музеем-заповедником «Ивановка».

Владимир Зоркий

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