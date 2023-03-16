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«Россети Тюмень» направят 230 млн рублей на ремонт ЛЭП в ЯНАО

В 2023 году компания «Россети Тюмень» направит 230 млн рублей на ремонт свыше 460 км воздушных линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвуют в электроснабжении нефтегазовых месторождений и более 550 тысяч жителей Арктического региона.

В текущем году энергетики отремонтируют 113 линий электропередачи в регионе: заменят порядка 20 км грозотроса и свыше 1800 изоляторов, повреждение которых может привести к коротким замыканиям. Помимо этого, будет заменено 10 опор, а более 40 опор специалисты переставят на новые фундаменты.

Также будет произведена расчистка просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности - площадь работ составит порядка 75 гектаров. Для сохранения биологического разнообразия в регионе и обеспечения надежного электроснабжения потребителей специалисты смонтируют на ЛЭП порядка 400 птицезащитных устройств.

Отметим, энергокомпания уделяет существенное внимание подготовке к зиме энергокомплекса арктического региона, значительная часть энергообъектов которого расположена за полярным кругом.

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