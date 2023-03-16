На благоустройство Хостинского района Сочи потратят 128 млн рублей

Из городского бюджета Сочи выделили 128 млн руб. на благоустройство Хостинского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта. На эти средства планируют отремонтировать 14 объектов.

В частности, речь идет о строительстве современного скейтпарка в микрорайоне Мацеста, благоустройстве парка имени Фрунзе, обновлении набережной реки Хосты, а также пешеходных и общественных зон около нее. Кроме того, в рамках благоустройства приведут в порядок памятники павшим в Великой Отечественной войне.

«В этом году запланировано совершенствование туристской и пляжной инфраструктуры, реконструкция объектов потребительской сферы, ремонт дорог и обустройство скверов и парков»,— отметил глава Хостинского района Сочи Иван Савин.

Олег Исаев

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