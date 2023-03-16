Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На благоустройство Хостинского района Сочи потратят 128 млн рублей

Из городского бюджета Сочи выделили 128 млн руб. на благоустройство Хостинского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта. На эти средства планируют отремонтировать 14 объектов.

В частности, речь идет о строительстве современного скейтпарка в микрорайоне Мацеста, благоустройстве парка имени Фрунзе, обновлении набережной реки Хосты, а также пешеходных и общественных зон около нее. Кроме того, в рамках благоустройства приведут в порядок памятники павшим в Великой Отечественной войне.

«В этом году запланировано совершенствование туристской и пляжной инфраструктуры, реконструкция объектов потребительской сферы, ремонт дорог и обустройство скверов и парков»,— отметил глава Хостинского района Сочи Иван Савин.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...