В Петербурге начнется продажа автомобилей китайского бренда VGV

Автомобили бренда VGV, входящего в китайскую госкомпанию Sinotruck, появится в продаже в автосалонах Санкт-Петербурге в третьем квартале 2023 года. До конца года дистрибьютор планируется ввезти в Россию 2 тыс. машин, пишет 21 февраля «РБК-Петербург».

Эксклюзивный контракт с китайским брендом подписало ООО «Новел Дистрибьюшн», которое принадлежит Вадиму Арустамяну, владельцу автохолдинга «Максимум». Помимо самих автомобилей в Россию начнут ввозить и детали, будет организован полноценный склад и офис в Москве. Стоимость одной из моделей составит около 2 млн руб., по остальным решение будет принято позднее и в зависимости от курса валют.

«В первую волну будут доступны две модели автомобилей SUV D класса: U70 Pro и U75 Plus. Начиная с 1 октября будем представлять автомобили класса пикап — рамный, с полным приводом, дизельным мотором. С 1 января появятся модели SUV E класса — дизельные, с несущим кузовом, полноприводные. Начиная с февраля 2024 года появится класс LCV: микроавтобусы и карго»,— рассказали в пресс-службе.

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