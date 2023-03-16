«Начинается аукционный каталог с Зураба Церетели»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о парижском аукционе, на котором представлены работы русских мастеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ecole de Paris Фото: Ecole de Paris

Аукционный дом MacDougall’s проводит очередные торги. Отмечу, что это первый публичный аукцион с момента ухода из жизни Уильяма Макдугалла, который 19 лет назад вместе с женой Екатериной основал этот дом и дал ему свою родовую фамилию. Сейчас госпожа Макдугалл продолжает семейное дело, честь ей и хвала! Новые торги получили название cole de Paris and Other Masters, оно отсылает к той теме, с которой семья Макдугаллов и заходила, помнится, четверть века назад на антикварный рынок. Они собирали «парижскую школу», в основе составленную из искусства русских эмигрантов, а затем решили продавать ее на публичных торгах. И понеслось.

В сегменте русского искусства дом прочно занимал третью позицию в мире. Сейчас определение «русский» на мировом рынке не в ходу, поэтому снова cole de Paris «и другие мастера». Торговля уже идет на интернет-платформе парижского Hotel Drouot и продлится до 25 марта. Начинается аукционный каталог как раз с «другого мастера», а именно, с Зураба Церетели. Выставлено три его эмали из британской частной коллекции с оценками от 3 до 7 тыс. фунтов. Кстати, если я не путаю, аукционная «карьера» Зураба Константиновича началась когда-то именно с продаж у Макдугаллов. Нынешняя оценка выглядит вполне солидной. Например, по 500-700 фунтов оценены реальные представители «парижской школы»: графика Михаила Латри, масло Жоржа Пожедаева.

За 700 фунтов предлагается графическая «Боспорская черепаха» Дмитрия Плавинского. За 1200 рисунок Эрнста Неизвестного «Три обнаженных». Есть парижские бульвары — картоны Константина Коровина — по 10 тыс. фунтов.

Самые дорогие лоты: холст Мориса Дени «Святое семейство»; к cole de Paris он прямого отношения не имеет, оценен в 60-90 тыс. фунтов. Пейзаж Петра Кончаловского «Ай-Петри» с оценкой 70-120 тыс. фунтов. Пастель Исаака Левитана «Осень» за 100-200 тыс. фунтов. Еще Коровин — «Портрет Шаляпина» за 150-200 тыс. фунтов. И, наконец, абсолютный топ: «Слепой бандурист» Ильи Репина 1918 года. Оценка 250-300 тыс. фунтов. Все это, как вы понимаете, «другие мастера».