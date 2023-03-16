Верховный суд отказал банкам в льготах по налогу на офисные помещения

Верховный суд РФ не разрешил бизнесу получать льготу по налогу на имущество на офисные помещения, даже если они используются в личных целях и не сдаются в аренду. По мнению ВС, достаточно того, что организация ведет в этих помещениях коммерческую деятельность, приносящую прибыль.

Экономколлегия ВС рассмотрела спор Сбербанка с госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости. В рамках разбирательства банк оспаривал решение ведомства, которое квалифицировало его помещение, где располагалось отделение для работы с клиентами, как офис, из-за чего банк потерял право на льготу в 75% по налогу на имущество. Она предоставляется, если фактически помещение используется под офис меньше чем на 20%.

Арбитражные суды поддержали Сбербанк, решив, что помещение не становится офисным, если используется в собственных уставных и административных целях и не сдается в аренду. Суды разъяснили, что понятие «офис» подразумевает ведение в нем самостоятельной деловой, административной или коммерческой деятельности, прямо или косвенно не связанной с обеспечением производственной деятельности предприятия.

Госинспекция обжаловала эти решения в ВС, считая такой вывод ошибочным. Дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала доводы ведомства и отклонила иск Сбербанка. ВС сослался на постановление Конституционного суда РФ от 12 ноября 2020 года №46-П, где говорится, что в обычной деловой обстановке офисно-торговую недвижимость «с высокой вероятностью можно использовать как доходный объект, особенно в административно-деловых комплексах». Это предполагает более высокую стоимость такого имущества, отметил ВС, поэтому они облагаются повышенным налогообложением, даже когда их используют по иному назначению, чем торговля и сдача в аренду офисов, говорится в решении.

В спорном помещении размещается отделение банка с целью «ведения коммерческой деятельности» — в частности, там расположены «кассы, индивидуальные кабины для клиентов, операционные залы, переговорные, депозитарий», указала экономколлегия. При таком положении выводы судов о том, что спорные помещения не должны рассматриваться как офисные в силу вспомогательного назначения, противоречат целевому толкованию Налогового кодекса РФ, заключил ВС.

Екатерина Волкова