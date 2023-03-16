Джанни Инфантино в третий раз стал президентом FIFA

На пост президента Международной федерации футбола (FIFA) переизбран Джанни Инфантино. Выборы прошли в четверг на конгрессе FIFA в столице Руанды Кигали. Господин Инфантино был избран без голосования на основе регламента организации, поскольку был единственным кандидатом на выборах. Должность президента FIFA он будет занимать до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Jean Bizimana, Reuters Джанни Инфантино

Фото: Jean Bizimana, Reuters

«Быть президентом FIFA — невероятная честь, это потрясающая привилегия, а также огромная ответственность. Меня действительно тронула ваша поддержка и доверие. Лидерство — это умение слушать и учиться, я каждый день учусь чему-то новому, это также умение действовать. Вы можете доверять мне и моей приверженности (ценностям FIFA.— "Ъ"),— сказал господин Инфантино. Трансляция церемонии велась на сайте FIFA.

Джанни Инфантино возглавил FIFA 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста ее предыдущего президента Йозефа Блаттера. В июне 2019 года он был избран на второй срок. C 2000 по 2016 год господин Инфантино работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Милена Костерева