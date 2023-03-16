Яковлевский ГОК «Северстали» инвестировал в производство более 450 млн рублей

Расположенный в Белгородской области Яковлевский ГОК (входит в «Северсталь») в 2022 году вложил в производство более 450 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Там уточнили, что средства были направлены на повышение безопасности и экологичности предприятия: «Наиболее масштабным проектом стало приобретение кровлеоборочных машин, позволяющих механизированным способом ликвидировать заколообразование в подземном руднике, тем самым исключить смертельный риск обрушения породы. На эти цели было направлено 73 млн руб.».

Кроме того, для повышения уровня энергобезопасности Яковлевский ГОК приобрел пять автономных дизельных генераторных установок стоимостью 82 млн руб., которые при риске отключения электроэнергии смогут обеспечить работу жизненно важных для рудника подразделений, а также поднять шахтеров на поверхность за короткий срок. Еще 154 млн руб. компания направила на средства индивидуальной защиты и спецодежду для работников. На очередной этап проекта по очистке шахтных вод Яковлевский ГОК потратил 41 млн руб.

Мероприятия являются частью трансформации системы безопасности ГОКа, которая направлена на исключение смертельного и тяжелого травматизма на предприятии, напомнили в компании. В их рамках один из основных приоритетов — вовлечение персонала в исключение рисков на рабочих местах.

«Внедрить культуру безопасного поведения с исключением смертельных рисков, вовлекая рабочих в производственный контроль,— вот наш сегодняшний приоритет. В 2023 году мы продолжим как организационные, так и технические мероприятия нашей программы. Планируем увеличить финансирование на эти цели более чем на 30%, направим на повышение уровня безопасности и экологичности свыше 620 млн руб.»,— сообщил гендиректор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий.

ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже. В 2022 году было произведено 10,7 млн т стали. На Яковлевском ГОКе в 2022 году было добыто 3,2 млн т железной руды, что на 24% выше показателя предыдущего года. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Яковлвский ГОК» в 2021 году составила 18,8 млрд руб., чистая прибыль — 8,1 млрд руб.

Подробнее об инвестициях в Яковлевский ГОК — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова