Полиция провела рейд на Сенном рынке и в хостелах и задержала 29 мигрантов

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд в районе Сенной площади. Правоохранители осмотрели Сенной рынок и хостелы. Об этом 16 марта рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В отделы полиции для разбирательства были доставлены 29 мигрантов. В результате проверки у 19 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях»,— рассказали в главке Ленобласти. Итого полицейские проверили документы у около 160 граждан ближнего зарубежья.

В ведомстве отметили, что мигрантов, которые совершили наиболее грубые нарушения законодательства, отправят в центр содержания иностранных граждан, а после выдворят из России с запретом на въезд в страну на несколько лет.

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