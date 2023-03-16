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Министр образования Прикамья предложила создать государственную структуру для охраны школ

Министр образования Пермского края Раиса Кассина предложила создать отдельную государственную структуру для охраны учреждений среднего образования. «Нужно подумать о единой службе охраны со специально обученным персоналом, а не с теми, кто сейчас выигрывает по конкурсу. И чтобы эта система была государственной»,— предложила министр, выступая перед депутатами законодательного собрания.

Госпожа Кассина отметила также, что последняя проверка показала «минимальный уровень охранников» в образовательных учреждениях. «Пока мы с этим, честно говоря, не справились. Это серьезная проблема, и решить ее без участия органов МВД и Росгвардии нам не под силу»,— считает министр.

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