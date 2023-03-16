По скользкому пути

В проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области в начале марта прошел фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Мероприятие, целью которого является установление рекордов скорости на льду, состоялось уже в одиннадцатый раз. Из восьми автомобилей-участников три были гибридными, и еще три — электрокарами, один из которых — полностью российской разработки и был построен специально для установления рекордов в своем классе. Самые интересные моменты фестиваля — в галерее «Автопилота».
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