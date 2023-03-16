По скользкому пути

В проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области в начале марта прошел фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала». Мероприятие, целью которого является установление рекордов скорости на льду, состоялось уже в одиннадцатый раз. Из восьми автомобилей-участников три были гибридными, и еще три — электрокарами, один из которых — полностью российской разработки и был построен специально для установления рекордов в своем классе. Самые интересные моменты фестиваля — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По правилам фестиваля все заезды проводились на природном льду по специально подготовленной и омологированной Российской автомобильной федерацией (РАФ) трассе длиной 12 км. Рекордные попытки предпринимались на дистанции 1 километр с хода и 1 километр с места по регламентам РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» К заездам как всегда допускались как серийные, так и специально подготовленные автомобили, соответствующие техническим требованиям РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Помимо попыток на километровой дистанции проводились заезды на максимальную скорость и испытание на дальность хода на одном заряде батареи для электромобиля. Эти два результата будут поданы для фиксации в Книге рекордов России Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Одним из участников фестиваля стал электромобиль «Сарма», получивший свое имя по названию реки и ветра на Байкале. Этот автомобиль полностью российской разработки. Он был заявлен в классе до 500 кг Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Электромобиль пилотировала Мария Леонтьева (на фото), которая уже трижды устанавливала рекорды России на карте, а также тренер сборной Иркутской области по картингу и конструктор гоночной техники Станислав Лыжин Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один оригинальный автомобиль-участник фестиваля — российский гиперкар Flanker F, разработанный и построенный пилотом Российской дрифт серии RDS GP Сергеем Кабаргиным, который попытался в этом году установить национальный рекорд по дрифту, выполненный по регламенту РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» После нескольких дней тренировок Сергей Кабаргин (на фото) произвел рекордную попытку и развил в вираже скорость более 262 км/ч Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Пожалуй, самый неожиданный участник «Дней скорости на льду Байкала» — гибридный Voyah Dream массой 2620 кг. Автогонщик Виталий Ларионов за рулем этого минивэна произвел попытку установления национального рекорда на максимальную скорость для гибридных автомобилей: более 218 км/ч. Документы с зафиксированными результатами будут переданы в Книгу рекордов России для фиксации рекорда и открытия новой категории Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Пилотировала минивэн Voyah Dream и титулованная российская мото- и автогонщица Анастасия Нифонтова (на фото), приняв участие в ледовых заездах на дистанции «1 км с хода» и «1 км с места» Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Китайская марка Voyah привезла на байкальский фестиваль не одну, а три свои модели, и на каждой были предприняты попытки установления рекордов. Гибридный кроссовер Voyah Free EVR также принял участие в заездах на километровых дистанциях Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Электрокроссовер Voyah Free, помимо основных заездов, принял участие в испытании на дальность хода на одном заряде батареи. Два пилота — Мария Мельникова и Максим Леонов (на фото) — поочередно сменяя друг друга, двигались по закольцованной трассе с равномерной скоростью 60 км/ч Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» В итоге Voyah Free проехал более 430 километров за 8 часов 10 минут. Эти данные будут поданы для регистрации в Книге рекордов России. В прошлом году на подобном ресурсном испытании при аналогичных погодных условиях и на трассе схожей конфигурации Audi e-tron на одном заряде батареи проехал 364 км Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один участник фестиваля — энтузиаст автоспорта, победитель соревнований по ралли-рейдам и джип-триалу Артур Туманов из Беларуси. На льду Байкала он предпринимал рекордные попытки на своей 1020-сильной Tesla Model S Plaid Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один участник «Дней скорости на льду Байкала» — иркутский путешественник и спортсмен Алексей Павлин, который пилотировал 222-сильную гибридную Toyota Venza Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Андрей Леонтьев, рекордсмен, тележурналист и организатор фестиваля, попытался установить новый абсолютный рекорд в категории специально подготовленных автомобилей на доработанном дизельном Jaguar F-Pace Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Зафиксированные в заездах данные будут переданы для рассмотрения в РАФ — организаторы фестиваля ожидают утверждения новых рекордов Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Следующая фотография 1 / 16 По правилам фестиваля все заезды проводились на природном льду по специально подготовленной и омологированной Российской автомобильной федерацией (РАФ) трассе длиной 12 км. Рекордные попытки предпринимались на дистанции 1 километр с хода и 1 километр с места по регламентам РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» К заездам как всегда допускались как серийные, так и специально подготовленные автомобили, соответствующие техническим требованиям РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Помимо попыток на километровой дистанции проводились заезды на максимальную скорость и испытание на дальность хода на одном заряде батареи для электромобиля. Эти два результата будут поданы для фиксации в Книге рекордов России Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Одним из участников фестиваля стал электромобиль «Сарма», получивший свое имя по названию реки и ветра на Байкале. Этот автомобиль полностью российской разработки. Он был заявлен в классе до 500 кг Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Электромобиль пилотировала Мария Леонтьева (на фото), которая уже трижды устанавливала рекорды России на карте, а также тренер сборной Иркутской области по картингу и конструктор гоночной техники Станислав Лыжин Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один оригинальный автомобиль-участник фестиваля — российский гиперкар Flanker F, разработанный и построенный пилотом Российской дрифт серии RDS GP Сергеем Кабаргиным, который попытался в этом году установить национальный рекорд по дрифту, выполненный по регламенту РАФ Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» После нескольких дней тренировок Сергей Кабаргин (на фото) произвел рекордную попытку и развил в вираже скорость более 262 км/ч Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Пожалуй, самый неожиданный участник «Дней скорости на льду Байкала» — гибридный Voyah Dream массой 2620 кг. Автогонщик Виталий Ларионов за рулем этого минивэна произвел попытку установления национального рекорда на максимальную скорость для гибридных автомобилей: более 218 км/ч. Документы с зафиксированными результатами будут переданы в Книгу рекордов России для фиксации рекорда и открытия новой категории Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Пилотировала минивэн Voyah Dream и титулованная российская мото- и автогонщица Анастасия Нифонтова (на фото), приняв участие в ледовых заездах на дистанции «1 км с хода» и «1 км с места» Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Китайская марка Voyah привезла на байкальский фестиваль не одну, а три свои модели, и на каждой были предприняты попытки установления рекордов. Гибридный кроссовер Voyah Free EVR также принял участие в заездах на километровых дистанциях Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Электрокроссовер Voyah Free, помимо основных заездов, принял участие в испытании на дальность хода на одном заряде батареи. Два пилота — Мария Мельникова и Максим Леонов (на фото) — поочередно сменяя друг друга, двигались по закольцованной трассе с равномерной скоростью 60 км/ч Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» В итоге Voyah Free проехал более 430 километров за 8 часов 10 минут. Эти данные будут поданы для регистрации в Книге рекордов России. В прошлом году на подобном ресурсном испытании при аналогичных погодных условиях и на трассе схожей конфигурации Audi e-tron на одном заряде батареи проехал 364 км Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один участник фестиваля — энтузиаст автоспорта, победитель соревнований по ралли-рейдам и джип-триалу Артур Туманов из Беларуси. На льду Байкала он предпринимал рекордные попытки на своей 1020-сильной Tesla Model S Plaid Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Еще один участник «Дней скорости на льду Байкала» — иркутский путешественник и спортсмен Алексей Павлин, который пилотировал 222-сильную гибридную Toyota Venza Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Андрей Леонтьев, рекордсмен, тележурналист и организатор фестиваля, попытался установить новый абсолютный рекорд в категории специально подготовленных автомобилей на доработанном дизельном Jaguar F-Pace Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» Зафиксированные в заездах данные будут переданы для рассмотрения в РАФ — организаторы фестиваля ожидают утверждения новых рекордов Фото: Анна Бойко / Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала»

Анна Килимник

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK