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В Сочи задержана мать умершего от истощения новорожденного

Следователь в Сочи задержал 33-летнюю женщину, которая обвиняется в причинении смерти своему новорожденному сыну, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Ребенок умер от истощения 8 марта.

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

По данным «Ъ», сожителем женщины является житель Санкт-Петербурга Максим Лютый, тренер личностного роста и блогер, пропагандирующий здоровое питание на основе сырых продуктов. Сейчас Максим Лютый отбывает административный арест за то, что во время следственных действий по факту смерти ребенка пытался сбежать от полицейских, сообщили «Ъ» в краевом суде.

По информации следственного управления СКР, женщина с сожителем проживали в съемном жилье в поселке Вардане города Сочи. Находясь дома, 11 февраля женщина родила мальчика, за медицинской помощью она не обращалась, в детскую поликлинику о рождении ребенка не сообщила, поэтому у медиков не было возможности провести осмотры младенца. Ребенок в течение длительного времени отказывался от еды, 8 марта мать и сожитель решили отвезти его в больницу, но малыш скончался по дороге.

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает краевое следственное управление.

Анна Перова, Краснодар

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