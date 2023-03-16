В Сочи задержана мать умершего от истощения новорожденного

Следователь в Сочи задержал 33-летнюю женщину, которая обвиняется в причинении смерти своему новорожденному сыну, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Ребенок умер от истощения 8 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

По данным «Ъ», сожителем женщины является житель Санкт-Петербурга Максим Лютый, тренер личностного роста и блогер, пропагандирующий здоровое питание на основе сырых продуктов. Сейчас Максим Лютый отбывает административный арест за то, что во время следственных действий по факту смерти ребенка пытался сбежать от полицейских, сообщили «Ъ» в краевом суде.

По информации следственного управления СКР, женщина с сожителем проживали в съемном жилье в поселке Вардане города Сочи. Находясь дома, 11 февраля женщина родила мальчика, за медицинской помощью она не обращалась, в детскую поликлинику о рождении ребенка не сообщила, поэтому у медиков не было возможности провести осмотры младенца. Ребенок в течение длительного времени отказывался от еды, 8 марта мать и сожитель решили отвезти его в больницу, но малыш скончался по дороге.

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает краевое следственное управление.

Анна Перова, Краснодар