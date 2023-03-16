«Томскнефтехим» вложит 300 млн рублей в модернизацию производства

Компания «Томскнефтехим» (входит в СИБУР) направит 330 млн руб. на модернизацию производства полипропилена, сообщает пресс-служба компании. Предприятие рассчитывает, что реализация проекта позволит увеличить выпуск продукции на 3,5 тыс. тонн продукции в год.

«Линии полиэтилена сейчас работают с максимальной производительностью. Поэтому дальнейшее увеличение объемов выпуска возможно за счет точечных, решений. При сравнительно небольших инвестициях мы получаем и прирост производительности, и экономический эффект для предприятия», — сказал менеджер по технологии и развитию компании Евгений Ажель.

Реализовать проект компания планирует летом 2023 года. Осенью прошлого года «Томскнефтехим» сообщал о вложениях в модернизацию оборудования 1 млрд руб. в рамках планового ремонта.

ООО «Томскнефтехим» — один из крупнейших российских производителей полимеров. Установленная мощность производства этилена и пропилена составляет 300 тыс. тонн и 139 тыс. тонн в год соответственно, полипропилена и полиэтилена низкой плотности — 140 тыс. и 270 тыс. тонн в год.

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Оксана Павлова