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Мэр Ярославля оценил состояние парка в пойме Которосли

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о необходимости развивать особо охраняемую природную территорию «Парк в пойме реки Которосль» и Которосльную набережную. Об этом градоначальник сказал в интервью «Ъ-Ярославль».

Мэр Ярославля Артем Молчанов

Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Итоги общественных обсуждений по изменению зоны особо охраняемой природной территории «Парк в пойме реки Которосль» обсуждали на координационном совете жителей Кировского и Ленинского районов вечером 15 марта. Большинство поддержало перевод парка в туристическо-рекреационную зону. О развитии территории говорит и мэр Ярославля.

«Я считаю, что нужно заниматься благоустройством территории берегов Которосли. Это огромная территория, она востребована, она может развиваться. И сегодня находится не в том состоянии, в каком мы все хотели бы ее видеть. Необходимо посмотреть все проекты, необходимо посмотреть все влияние и на историческую часть, и на охранные зоны. И взвешенно принимать решение с учетом всех этих требований. По природным территориям вопрос проходил экологическую экспертизу, есть заключение министерства природных ресурсов»,— пояснил Артем Молчанов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» проверку по парку в пойме Которосли начала прокуратура Ярославской области. Мэр Ярославля не видит в этом проблемы. «То, что прокуратура проводит проверку —это хорошо. Прокуратура изучит эти материалы. Хорошо, что прокуратура занимается важными городскими вопросами»,— подчеркнул господин Молчанов.

Андрей Иванов

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