Жителям 17 районов Татарстана начислят плату за вывоз ТКО

Управляющая компания «ПЖКХ» начислит жителям 17 районов Татарстана плату за вывоз ТКО. Об этом говорится в сообщении организации.

Плату назначат тем жителям, которые на протяжении долгого времени пользовались услугой по обращению с отходами, не внося плату. Данные случаи были выявлены в результате проверки по верификации жилых строений, кадастра и картографии, а также анализа охвата договорами по обращению с твердыми отходами.

Счета с доначислениями придут,, в частности, жителям Алексеевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Спасского. Тетюшского районов. Плату начислят в марте, апреле и в мае. Ее размер зависит от действующих нормативов с учетом срока исковой давности по тарифам, которые действовали последние три года.

В прошлом году УК «ПЖКХ» произвела начисления жителям Казани, Кукморского и Лаишевского района Татарстана.

"Ъ-Казань"