Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям 17 районов Татарстана начислят плату за вывоз ТКО

Управляющая компания «ПЖКХ» начислит жителям 17 районов Татарстана плату за вывоз ТКО. Об этом говорится в сообщении организации.

Плату назначат тем жителям, которые на протяжении долгого времени пользовались услугой по обращению с отходами, не внося плату. Данные случаи были выявлены в результате проверки по верификации жилых строений, кадастра и картографии, а также анализа охвата договорами по обращению с твердыми отходами.

Счета с доначислениями придут,, в частности, жителям Алексеевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Спасского. Тетюшского районов. Плату начислят в марте, апреле и в мае. Ее размер зависит от действующих нормативов с учетом срока исковой давности по тарифам, которые действовали последние три года.

В прошлом году УК «ПЖКХ» произвела начисления жителям Казани, Кукморского и Лаишевского района Татарстана.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...