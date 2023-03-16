Выдача кредитных карт в Удмуртии выросла на 9,1% в феврале

В феврале жители Удмуртии взяли почти 10,7 тыс. новых кредитных карт, что на 9,1% больше показателя за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 27 месте среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В целом по России в феврале количество выданных новых кредитных карт составило 0,93 млн, увеличившись по сравнению с январем на 7,8%. В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2022 года их число сократилось на 16,2%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства.

