В Ярославле автобус сбил пешехода

Жительница Ярославля 2003 года рождения госпитализирована после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: vk.com сообщество "Подслушано в Ярославле" Место происшествия

Фото: vk.com сообщество "Подслушано в Ярославле"

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около 19 часов вечера 15 марта на улице Институтская в Ярославле.

«По предварительной информации мужчина 1970 г.р., управляя автобусом "ПАЗ", при повороте направо, произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Пострадавшая госпитализирована. Причину и виновника ДТП устанавливает ГИБДД.

Андрей Иванов