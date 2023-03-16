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В Ярославле автобус сбил пешехода

Жительница Ярославля 2003 года рождения госпитализирована после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: vk.com сообщество "Подслушано в Ярославле"

Место происшествия

Фото: vk.com сообщество "Подслушано в Ярославле"

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около 19 часов вечера 15 марта на улице Институтская в Ярославле.

«По предварительной информации мужчина 1970 г.р., управляя автобусом "ПАЗ", при повороте направо, произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Пострадавшая госпитализирована. Причину и виновника ДТП устанавливает ГИБДД.

Андрей Иванов

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