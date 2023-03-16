В Ярославле автобус сбил пешехода

Жительница Ярославля 2003 года рождения госпитализирована после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Место происшествия
Фото: vk.com сообщество "Подслушано в Ярославле"
Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около 19 часов вечера 15 марта на улице Институтская в Ярославле.
«По предварительной информации мужчина 1970 г.р., управляя автобусом "ПАЗ", при повороте направо, произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.
Пострадавшая госпитализирована. Причину и виновника ДТП устанавливает ГИБДД.