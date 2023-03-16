Советник губернатора Прикамья возглавил инфраструктурный комитет заксобрания

Депутаты заксобрания Пермского края выбрали председателем комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры внештатного советника губернатора Прикамья по вопросам строительства Павла Черепанова. Его заместителем был утвержден депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Богуславский. Эти решения были приняты большинством голосов на пленарном заседании заксобрания.

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Напомним, должность руководителя комитета оказалась вакантной в феврале этого года. Тогда депутат Антон Удальев досрочно покинул заксобрание. Предположительно это решение связано с приглашением господина Удальева на работу в правительство Москвы.