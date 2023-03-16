Во все тяжкие

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как Криштиану Роналду, Дэвид Бекхем и другие знаменитости поддерживают себя в форме.

За годы пандемии индустрия фитнеса претерпела позитивные изменения: тренировки все больше «выходят» на улицу, возрождается интерес к традиционно мускулинным боевым искусствам, все больше внимания уделяется и проработке гибкости мышц и фасций. А если смотреть на фитнес с точки зрения биохакинга, то как обойти вниманием многочисленные исследования, которые утверждают, что тренировки влияют на биомаркеры старения, то есть в буквальном смысле омолаживают. Самое время поднимать гири, гантели и прочие свободные веса.

Активный отдых на свежем воздухе

Роберт Дауни-Младший, Крис Пратт, Александр Кержаков

Лыжи, бег, скандинавская ходьба, волейбол, серфинг, катание на велосипеде — после пандемии занятия спортом на свежем воздухе стали особенно ценными. Эта тенденция сохранилась и стала развиваться.

Хайкинг, то есть прогулки по пересеченной местности,— самый доступный и безопасный вид физической активности. «При ходьбе задействуются практически все группы мышц, тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы организма, укрепляется иммунитет и происходит перезагрузка нервной системы. Новичкам лучше начинать с равнинной местности без значительного набора высоты. Постепенно можно осваивать холмистую местность, где тренировочный эффект достигается как при ходьбе в гору, так и с горы, потому что мышцы работают в разных режимах. Для достижения каких-то серьезных результатов необходимо добавлять силовые тренировки, уделять пристальное внимание восстановлению и питанию»,— говорит Андрей Макаркин, тренер студий персонального тренинга Pro Trener.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роберт Дауни-Младший (справа) Фото: @ robertdowneyjr Крис Пратт Фото: @prattprattpratt Александр Кержаков Фото: @a.kerzhakov11 Следующая фотография 1 / 3 Роберт Дауни-Младший (справа) Фото: @ robertdowneyjr Крис Пратт Фото: @prattprattpratt Александр Кержаков Фото: @a.kerzhakov11

Спикер добавляет, что на пике популярности сейчас виды спорта, связанные с проявлением выносливости, поэтому среди клиентов (помимо желания прийти в форму) возникла необходимость в более системной подготовке к ним и профилактике травм — это массаж, миофасциальный релиз и растяжка.

Реформер

Криштиану Роналду, Энди Маррей, Новак Джокович

Пилатес на реформере — специальном тренажере со скользящей платформой, на которой можно так приятно (и красиво) растягиваться,— сегодня проживает бум популярности. Например, видео певца Гарри Стайлса, занимающегося на реформере, стало вирусным в соцсетях. Сбалансированный комплекс упражнений позволяет проработать абсолютно все группы мышц. Среди спортсменов пилатес на реформере является одной из самых любимых тренировок, направленных на восстановление. «Во время занятий пилатесом используется не только реформер, но и множество других тренажеров: кадиллак, стул, фриформ, орбит и прочие. Как и любой вид физической активности, пилатес способствует сжиганию калорий, но важно помнить, что без корректировки питания вам не обойтись. Вы должны тратить больше калорий, чем потребляете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Энди Маррей Фото: @andymurray Криштиану Роналду Фото: @cristiano Новак Джокович Фото: @djokernole Следующая фотография 1 / 3 Энди Маррей Фото: @andymurray Криштиану Роналду Фото: @cristiano Новак Джокович Фото: @djokernole

Пилатес может быть как основным видом активности, так и дополнительным. Он может улучшить и показатели профессиональных спортсменов: повысить мышечный тонус, реабилитироваться после небольших травм опорно-двигательного аппарата и увеличить подвижность суставов»,— объясняет Игорь Костомаха, программный директор Encore Fitness.

Бокс и боевые искусства

Джейсон Стэйтем, Генри Кавилл, Гай Ричи, Том Харди, Павел Деревянко

Одни звезды занимаются единоборствами всю жизнь, как, например, Джейсон Стэйтем (актер является мастером бразильского джиу-джитсу), а другие просто регулярно включают их в свой тренировочный график. Элементы бокса, тхэквондо или тай-чи позволяют разнообразить тренировки, повысить выносливость и улучшить координацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @jasonstatham Генри Кавилл Фото: @henrycavill Гай Ричи (первый ряд, третий слева) Фото: @guyritchie Том Харди (слева) Фото: @tomhardy Павел Деревянко Фото: @pablo_derevyanko Следующая фотография 1 / 5 Фото: @jasonstatham Генри Кавилл Фото: @henrycavill Гай Ричи (первый ряд, третий слева) Фото: @guyritchie Том Харди (слева) Фото: @tomhardy Павел Деревянко Фото: @pablo_derevyanko

Тяжелая атлетика

Дуэйн Джонс (Скала), Хью Джекман, Костя Цзю

Даже в фитнесе и пресловутом марафоне «подготовки тела к лету» акцент с упражнений, направленных на похудение, сместился на тяжелые веса, то есть занятия тяжелой атлетикой.

«Тяжелая атлетика отличается от обычных силовых упражнений в зале тем, что это сложнокоординационный вид спорта. Здесь требуется координировать усилия крупных мышечных групп — нужно уметь это делать правильно. Это также скоростно-силовой вид спорта: требуются мощные усилия, выраженные во времени. Если вы не знаете, как правильно работать со снарядом, как координировать свое тело, то тяжелая атлетика не самая безопасная физическая активность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дуэйн Джонс (Скала) Фото: @therock Хью Джекман Фото: @thehughjackman Костя Цзю Фото: @kostyatszyu Следующая фотография 1 / 3 Дуэйн Джонс (Скала) Фото: @therock Хью Джекман Фото: @thehughjackman Костя Цзю Фото: @kostyatszyu

Однако результаты — это укрепление и оздоровление опорно-двигательного аппарата, развитие мускулатуры, улучшение координации, поддержание и развитие подвижности суставов и формирование силуэта»,— рассказывает Вадим Гурьев, эксперт Encore Fitness.

HIIT

Дэвид Бекхем, Крис Хемсворт, Леброн Джеймс

Несмотря на свою экстремальность из-за повышения пульса, HIIT, или высокоинтенсивный интервальный тренинг, занимает первое место по популярности (по данным журнала о здоровье и фитнесе ACSM`s Health & Fitness Journal) во многом благодаря быстрым результатам. Тренировка представляет собой интенсивную серию упражнений и активного отдыха между ними. HIIT считается энергозатратным, поэтому позволяет быстро сжигать много калорий.

«В процессе HIIT-тренировок и во время восстановления после них происходят значительные сдвиги в организме. Это серьезный физиологический стресc для всего организма, без которого невозможно сделать переход на следующий уровень. Именно в процессе адаптации после тренировок мы становимся сильнее и выносливее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дэвид Бекхэм Фото: @davidbeckham Леброн Джеймс Фото: instagram@ Крис Хемсворт Фото: @chrishemsworth Следующая фотография 1 / 3 Дэвид Бекхэм Фото: @davidbeckham Леброн Джеймс Фото: instagram@ Крис Хемсворт Фото: @chrishemsworth

Грамотно выстроенные HIIT-тренировки никогда не перестанут быть актуальными, так как для развития физических качеств, улучшения внешнего вида и достижения спортивных результатов это то, что нужно»,— говорит Андрей Макаркин.

Дарья Богомолова