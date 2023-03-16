На площади Сенной начали готовить площадку под стартовый котлован новой станции метро

Подрядчик «Моспроект-3» начал готовить площадку для устройства стартового котлована новой станции метро на площади Сенной. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД).

«Начались работы по заливке свай. На площадке работают две буровые установки, скоро присоединятся еще две. Готовимся принять тоннелепроходческий щит для сборки»,– сообщили в ГУММиД.

Контракт на продление метро в центре Нижнего Новгорода заключили в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Подрядчик «Моспроект 3» должен к 2026 году построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина