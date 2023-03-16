Brent теряет позиции

Цена на нефть марки Brent упала до уровней 2021 года. 15 марта стоимость майских фьючерсов на эталонный сорт в Лондоне опускалась ниже $72 за баррель. В последний раз такие значения фиксировали в декабре позапрошлого года. За день Brent потерял больше 7%. Аналитики отмечают, что биржевой тренд связан с банковским кризисом в США и Европе после банкротства SVB. 15 марта о проблемах заявил еще и швейцарский Credit Suisse. Помимо этого нефтяные котировки отражают настроения инвесторов, которые по-прежнему опасаются мировой рецессии и, соответственно, снижения спроса на углеводороды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Некоторые эксперты полагают, что обвал цен на западные марки потянет вниз и стоимость российской Urals. Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает иначе:

«Все боятся, что крушение достаточно крупного американского банка — SVB — может породить цепную реакцию. На общей волне панических настроений все предпочитают уйти в кеш — закрыть позиции, продать ценные бумаги, в том числе фьючерсы на нефть. Пока не совсем понятно, что будет дальше. Как поведут себя монетарные власти в Европе и США?

И именно этот монетарный фактор давит вниз, хотя такие фундаментальные показатели, как рост реального спроса со стороны Китая, отсутствие дополнительных объемов предложения на рынке, скорее, подталкивают цены на нефть вверх. Однако на биржах сейчас царит большая паника. Думаю, что тренд на снижение нефтяных котировок будет недолгим. В ближайшие пару дней мы, может быть, увидим еще какое-то движение вниз, но дальше, наверное, произойдет определенная коррекция.

Как это отражается на Urals и вообще на российской нефти?

С одной стороны, общемировые котировки будут снижаться, значит, и российские, по идее, должны тоже пойти вниз. С другой стороны, скидка на российскую нефть будет уменьшаться, и поэтому темпы снижения цен на нее окажутся ниже, чем у Brent или WTI».

Вслед за нефтью подешевела и российская валюта. Если в понедельник курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 75 рублей, то в среду вернулся к значениям выше 76-ти.

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, связано это, прежде всего, с укреплением американской валюты. Она выглядит стабильнее других, поскольку шок от банковского кризиса доходит до азиатских и европейских рынков только сейчас. В то время как в США настроения инвесторов уже позитивнее. Они ожидают, что ФРС не будет поднимать ключевую ставку из-за снижения инфляции. А это, в свою очередь, стабилизирует положение кредитных организаций страны.

На этом фоне ослабление рубля может продолжиться, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Движение рубля в сторону ослабления курса связано с укреплением доллара по отношению к юаню. И, соответственно, рубль вернулся к значениям в районе 76 руб. за доллар. Дополнительным драйвером, конечно же, явилась снижающаяся нефть и сокращение текущего счета платежного баланса по итогам февраля-месяца. Все эти факторы не способствуют дальнейшему укреплению национальной валюты и возвращению к прогнозируемому значению в 70 руб. за доллар в течение года.

Мы можем увидеть достаточно волатильное движение в рамках 70-80 руб. за доллар».

Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от развития ситуации в мировом банковском секторе, говорят собеседники “Ъ FM”. Если кризис в Европе обострится, а ФРС не смягчит политику, котировки на фондовых рынках за рубежом могут вновь обрушиться, а российская валюта перейдет к укреплению. Но вот цены на Brent при таком сценарии могут опуститься ниже отметки в $70, и Urals перед таким обвалом не устоит.

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Иван Хорушевский