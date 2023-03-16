Двух жителей Ярославской области осудили за поджог автомобиля врача

Два жителя города Данилов Ярославской области признаны виновными в поджоге личного автомобиля врача Даниловской центральной районной больницы. 14 марта 2023 года приговор суда вступил в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший автомобиль врача Даниловской ЦРБ

Фото: Ъ-Ярославль Сгоревший автомобиль врача Даниловской ЦРБ

Фото: Ъ-Ярославль

Одному из подсудимых 43 года, второму 29 лет. Сам поджог случился в мае 2021 года. Непосредственным поджигателем автомобиля медика выступил 43-летний житель Данилова.

«Облил горючей жидкостью кузов и поджег автомобиль, принадлежащий врачу. Подсудимый таким образом решил отомстить доктору, который, как полагал злоумышленник, оказал ненадлежащую медицинскую помощь его отцу. Автомобиль был полностью уничтожен огнем, потерпевшему причинен ущерб на сумму 532400 рублей»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Также мужчина признан виновным в ненадлежащем воспитании собственного сына. Вину в обоих преступлениях он не признал. По решению суда он приговорен к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельник за соучастие в поджоге получил 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Андрей Иванов