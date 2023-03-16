В Салавате подпольных бутлегеров осудили за незаконную продажу спирта

Салаватский городской суд вынес приговор 50-летнему Александру Зайцеву, 48-летнему Радмиру Мусину, 39-летнему Олегу Тимушу, 51-летнему Вячеславу Чебрукову и 57-летнему Виктору Служаеву, признав их виновными в незаконном обороте этилового спирта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, житель Оренбургской области Александр Зайцев, занимаясь оптово-розничной продажей косметических средств, закупил этиловый спирт и предложил троим знакомым продавать его физлицам. Сообщники сбывали продукцию в Башкирии и Оренбургской области. Пятый фигурант дела, Виктор Служаев, признан виновным в закупке около 2,5 тыс. л запрещенной в свободной продаже жидкости, которую хранил у себя без соответствующего разрешения. Сотрудники МВД изъяли у них более 15 тыс. л спиртосодержащей продукции.

Суд оштрафовал организатора, Александра Зайцева, на 3 млн руб., Радмира Мусина — на 922,28 тыс. руб. Олега Тимуша — на 828 тыс. руб. Виктора Служаева — на 800 тыс. руб. Вячеславу Чебрукову назначены принудительные работы на год и шесть месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Майя Иванова

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