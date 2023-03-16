Морскую линию из Новороссийска в Египет запустят к осени 2023 года

Транспортная группа Fesco во втором полугодии 2023 года запустит прямую контейнерную линию между Новороссийском и египетским Дамиеттом. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Господин Северилов подчеркнул, что данный путь может быть востребован у российских транспортных компаний. Линию будет обслуживать собственное судно компании.

«До конца года Fesco планирует поставить на линию два-три новых судна»,— отметил господин Северилов.

Компания рассматривает египетский порт в качестве хаба для перевалки грузов из африканских стран и дальнейшей транспортировки в Россию. В этом году Fesco планирует открыть сезонный сервис между Марокко и Санкт-Петербургом по перевозке цитрусовых и авокадо.

Олег Исаев

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