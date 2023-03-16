Самарский памятник конструктору Дмитрию Козлову демонтирован из-за строительства планетария

Памятник конструктору Дмитрию Козлову в Самаре отправлен на временное хранение. Это связано с началом строительства планетария. Об этом сообщает городская администрация.

«После завершения строительства он вернется на территорию музейного комплекса "Самара космическая"»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Ранее ели, которые росли около музея, также были перевезены из-за строительства объекта. В настоящее время растения находятся в питомнике.

Кроме того, сотрудники музея «Самара космическая» временно работают в другом офисе. Экспозиция временно закрыта.

Ранее были определены сроки строительства самарского планетария. Работы завершатся к 30 ноября следующего года.

Георгий Портнов