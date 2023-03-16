В Волжском окончено расследование халатности директора школы, из-за которой пострадала 13-летняя девочка

Следователи города Волжский Волгоградской области завершили расследование дела о халатности женщины-директора одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 4 марта 2022 года 13-летняя ученица гуляла по школьному стадиону. Там она решила залезть на «шведскую стенку». Спортивный снаряд оказался в неподобающем состоянии и развалился под ребенком, причинив тяжкий вред здоровью девочки.

Следователи выяснили, что стенка была установлена еще в 1966 году. Директор знала об этом, но оборудование так и не заменила. За прошедшие годы конструкция заржавела, из-за чего и разрушилась.

Дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.293 УК РФ), передали прокуратуре для утверждения обвинения.

Дарья Васенина