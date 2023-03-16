В Новосибирской области в 4 раза увеличили предельный объем размещения гособлигаций

Минфин Новосибирской области установил на 2023 год предельный объем размещения региональных ценных бумаг по номиналу в размере 20 млрд руб. Постановление от марта 2021 года, в соответствии с которым этот показатель составлял 5 млрд руб., признано утратившим силу.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области в сумме на 15,5 млрд руб. В последний раз регион проводил размещение ценных бумаг в ноябре 2021 года – на 500 млн руб. при номинальном объеме выпуска 10 млрд руб.

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Дарья Решетникова