В Удмуртии зарегистрировали представителей цахуров, дунган и вепсов

По данным на 1 октября 2021 года в Удмуртии в частных домохозяйствах проживало 1,44 млн человек, в казармах, монастырях и домах престарелых — 8,28 тыс. человек. Об этом сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения. В регионе проживало также 560 россиян, имеющих два гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом 63,8% опрошенного населения в Удмуртии живут с рождения. Однако порядка 2,09 тыс. человек более одного года находились в Казахстане, Украине — 1,85 тыс., Узбекистане — 1,29 тыс., Германии — 1,27 тыс., Азербайджане — 814 человек.

Самыми редкими странами для проживания оказались Великобритания и Франция — 11 человек, Индия — семь человек, Корея — шесть человек, Болгария — четыре человека.

В Удмуртии живут представители 117 национальностей, тогда как в 2010 году их было более 170. Самыми распространенными этносами стали русские — 841,6 тыс., удмурты — 299,9 тыс., татары — 68 тыс., марийцы — 6 тыс., украинцы — 3,6 тыс.

При этом в ходе переписи зафиксировали представителей национальностей, которых не было в 2010 году. Среди них челканцы, вепсы, дунгане, лугаво-восточные марийцы, памирцы, русины, сибирские татары, уйльта и цахуры.

На момент переписи в Удмуртии временно находилось 403 человека, постоянно проживающие за рубежом. Среди них 51,6% — граждане Узбекистана, 16,9% — Таджикистана, 4,2% — Туркменистана. Цель пребывания в регионе — трудоустройство и обучение.