На ЮВЖД в трех регионах Черноземья выросла погрузка зерна, муки и сахара

В феврале 2023-го Липецкая, Белгородская и Тамбовская области нарастили показатели железнорожной погрузки по некоторым категориям товаров, рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД). Так, во всех трех регионах увеличилась погрузка зерна: в Белгородской области она составила 29 тыс. т (+22,3%), в Липецкой — 290 тыс. т (рост в 1,6 раза к 2022-му), в Тамбовской — 132,3 тыс. т (рост в 1,4 раза к февралю прошлого года). Белгородской и Тамбовской областям также удалось нарастить показатель в сфере перевозки муки и продуктов перемола — он составил 7,2 тыс. т (рост в 2,2 раза) и 12 тыс. т (рост более чем в 1,5 раза) соответственно.

В Белгородской области также выросли перевозки промышленного сырья (6,7 тыс. т, рост в 1,5 раза) и флюсов (3,6 тыс. т, рост в два раза), но уменьшились перевозки железной руды — на 5,5%, до 6,2 млн тонн. В Липецкой области увеличились перевозки флюсов (274 тыс. т, +30%), жмыхов (108,6 тыс. т, рост в 2,4 раза), сахара (40,5 тыс. т, рост в два раза), огнеупоров (4 тыс. т, рост в 1,5 раза), а в Тамбовской — продовольственных товаров (5,8 тыс. т, рост в 1,6 раза), лома черных металлов (4,7 тыс. т, рост более чем в 1,5 раза), черных металлов (2,3 тыс. т, рост в 2,8 раза) и метизов (2,1 тыс. т, рост более чем в 1,6 раза).

Всего в Белгородской области за февраль 2023-го перевезено 7 млн т различных грузов, в Липецкой — 3,5 млн т, в Тамбовской — 267,5 тыс. т.

Мария Старикова