«Азот» вложил в охрану окружающей среды 441 млн рублей

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги реализации экологических мероприятий в 2022 году и обозначил проекты 2023 года. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды в 2022 году составили 441 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2022 году «Азот» традиционно уделил внимание вопросам сокращения потребления природных ресурсов: воды и природного газа. Наиболее значимыми мероприятиями стали техническое перевооружение аэротенка в цехе очистки стоков (ЦОС), расходы на который составили 46,4 млн рублей, а также приобретение и монтаж автоматической установки фильтрации в цехе крепкой азотной кислоты, расходы на этот проект в 2022 году — 22,4 млн рублей.

Основные мероприятия, которые реализует «Азот» — замена водовода «Северный» и техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Водовод «Северный» работает с начала строительства Березниковского химического комбината. Он построен 90 лет назад в подземном тоннеле, по которому вода от водозабора на реке Кама поступает на «Азот» и ТЭЦ. Износ высокий, поэтому было принято решение построить новый водовод на поверхности. Общее финансирование проекта составит 379 млн рублей, из них на 2023 год — 324 млн рублей. Реализация подразумевает замену существующих магистральных трубопроводов промышленного водоснабжения для большей части потребителей филиала «Азот». В настоящее время проводится сбор предложений на выполнение строительно-монтажных работ. Окончание запланировано на сентябрь 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следующий проект — техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Объем финансирования — более 1,4 млрд рублей, из них на 2023 год — 948 млн рублей. Этот проект — антирисковый. В 2020 году были зафиксированы высокие значения хлоридов в воде, забираемой из Камы, отчего работа предприятия была приостановлена. В 2024 году все риски, связанные с возможным неудовлетворительным качеством исходной воды, будут окончательно сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Филиал «Азот» регулярно принимает активное участие и в городских экологических мероприятиях. С 2018 года на предприятии, согласно природоохранному законодательству, ведется работа по раздельному сбору бумаги и картона. Для этой цели на «Азоте» установлено 57 контейнеров. С 2022 года ведется раздельное накопление отходов пластика.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии - начальник отдела:

В «Уралхиме» реализуется ESG-стратегия. Природоохранная деятельность предприятия жестко регламентирована и контролируется на государственном уровне. Наша Компания ежегодно тратит большие средства на экологическую безопасность. В течение многих лет «Уралхим» реализует масштабный проект реконструкции и модернизации предприятия, основными целями которого являются не только рост объемов производства и повышение качества продукции, но и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники