Трех жителей Удмуртии будут судить за мошенничество под видом сотрудников противопожарной службы

В Удмуртии перед судом предстанут трое жителей республики по обвинению в мошенничестве в отношении пенсионеров (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, двое мужчин 1985 и 1996 годов рождения, а также их знакомая 1991 года рождения представлялись сотрудниками противопожарной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

По данным следствия, используя доверие граждан они проникали в их квартиры и сообщали об изменениях в законодательстве, согласно которым необходимо приобрести средства пожаротушения. В ином случае пенсионерам грозят штрафы.

После этого мошенники продавали пенсионерам аэрозольные баллоны или автоматические порошковые устройства, стоимость которых была завышена в несколько раз. При общении с потерпевшими они предоставляли поддельные удостоверения и создавали видимость звонка диспетчеру пожарной части, которая подтверждала их личность.

Установлена причастность мошенников к 53 преступлениям. Общая сумма ущерба составила 494 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы, наложен арест на сумму более 1 млн руб.