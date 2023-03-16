Туристический поезд «Сочи» вновь начнет курсировать по Черноморскому побережью

С 29 апреля вплоть до ноября возобновится движение туристического поезда «Сочи». Расписание движения состава изменится, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Поезд будет курсировать между кубанскими курортами и Абхазией. Состав отправляется в путь ежедневно (за исключением вторника). От первой остановки в Туапсе поезд отбывает в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибытие в Гагру – в 09:45. Обратно поезд будет выезжать в 19:25, останавливаться в Сочи в 22:40, и прибывать в Туапсе в 01:05. По средам отправление будет из Сочи, а не из Туапсе.

Вагоны состава выполнены в стиле 80-х годов прошлого века и снащены санитарными комнатами, кондиционерами, индивидуальными розетками. Также в состав входит вагон-ресторан. Для пассажиров доступны экскурсии к достопримечательностям республики Абхазия.

Анастасия Назарова