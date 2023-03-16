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На обслуживание катка на Елагином острове потратят более 22 млн рублей

Администрация ЦПКиО им. Кирова выделила 22,5 млн руб. на демонтаж ледового поля и организацию теплоснабжения на новом искусственном ледовом катке. Об этом 16 марта пишет «Деловой Петербург».

В начале марта парк нашел поставщика, который выполнит демонтажно-монтажные работы и будет хранить мобильное ледовое поле и другие элементы катка на Большой площади по технологии ICE GRID с апреля по ноябрь 2023 года. Заявки на участие в конкурсе подали две компании — ООО «Формула льда» и ООО «Партнеры». Первая фирма за свои услуги предложила 12 млн руб., вторая — 10,8 млн руб. В парке компетенцию первой компании сочли выше и выбрали победителем ее, несмотря на более высокую цену.

Согласно проекту договора, компания с 16 марта должна будет провести демонтажные работы и около полугода хранить элементы ледового поля, после чего до 15 ноября завершить монтажные работы. Как отмечает издание, в прошлом году поставщиком тех же услуг в ЦПКиО им. Кирова была та же компания. За тот же перечень услуг она получила 10,7 млн руб.

На сегодняшний день администрация парка ищет фирму, которая подключит искусственное ледовое поле к системе теплоснабжения с дополнительной тепловой нагрузкой в размере 0,132 Гкал/ч. На эти цели руководство планирует выделить 10,5 млн руб. Как следует из проектной документации, исполнитель должен завершить работы услуг до 1 ноября 2023 года.

«Сейчас вода нагревается электрическими тэнами, что менее эффективно и энергозатратно. Подключение тепловой нагрузки позволит нагревать воду более эффективно и экономично», — рассказали в отделе по внешним связям и развитию парка.

По данным сайта Rusprofile, «Формула льда» была поставщиком услуг трех госконтрактов для ЦПКиО на общую сумму 70 млн руб. Компания занимается проектированием, строительством и эксплуатацией крытых и открытых ледовых катков, рассказал коммерческий директор Константин Шашелев. Он добавил, что за год стоимость работ по демонтажу, хранению и монтажу ледового поля выросла.

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