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Коммерсантъ FM
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В Пермском крае полиция задержала сбежавшего из колонии 60-летнего осужденного

В Пермском крае задержан сбежавший из колонии строгого режима осужденный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 60-летний Станислав Полищук, отбывавший десятилетний срок за похищение человека и изнасилование, ушел с территории колонии-поселения при колонии строгого режима вечером 12 марта.

Как выяснилось, он уехал к знакомой женщине в Березники, где намеревался скрываться, однако поссорился с ней, и она сообщила о нем в полицию. В настоящее время осужденный находится в отделе МВД Березников. В ближайшее время его вернут в колонию и возбудят уголовное дело по факту побега.

Константин Стерледев

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