У супружеской пары из Добрянки за долги арестовали две иномарки и катер

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили арест на две иномарки и катер, которые принадлежат супругам из Добрянки, задолжавшим более 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Сводное исполнительное производство о солидарном взыскании задолженности по договору займа в размере более 56 млн руб. в пользу индивидуального предпринимателя находится на исполнении в отделении судебных приставов по городу Добрянке. Добровольно погашать долги супруги не стали, поэтому приставы арестовали принадлежащее им имущество.

Весь арестованный транспорт будет передан на принудительную реализацию. Вырученные от продажи средства направят взыскателю в счет погашения долга.