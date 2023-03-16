Поврежденные набережные в Вольске и Петровске восстановят за счет внебюджетных средств

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от глав Петровского и Вольского районов устранить повреждения набережных, произошедших из-за паводка, за счет внебюджетных средств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин написал, что в Петровске во время паводка вода снесла беседки и малые архитектурные формы в зоне отдыха на набережной. В Вольске, по словам главы региона, льдины повредили ограждения мола при том, что строительство набережной еще не завершено. В обоих случаях, отметил губернатор, поврежденные элементы были спроектированы так, чтобы их можно было демонтировать на время паводка, однако этого не было сделано.

«Паводок — не внезапное стихийное бедствие и такие вещи в рамках подготовки следовало предусмотреть. В обоих случаях произошедшее — серьезное упущение местных администраций. Их недоработка и безответственный подход привели к повреждению уже приобретенных и установленных вещей, а соответственно к потере средств», - написал Роман Бусаргин, подчеркнув, что все поврежденные элементы необходимо восстановить «не в рамках бюджетных средств», которые главы районов должны будут найти самостоятельно. «Считаю, что так будет справедливо», — отметил губернатор.

Сергей Петунин