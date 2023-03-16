На ремонт системы теплоснабжения в Кыштыме выделили 222,6 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции системы теплоснабжения Кыштыма. Начальная цена контракта составляет 222,6 млн руб. Прием заявок ведется до 31 марта, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет отремонтировать крышу и стены здания котельной по улице Ленина, 44а, починить паровой котел и заменить сетевые насосы. Затем предстоит реконструировать систему подготовки воды, трубопровод теплосети и дымовую трубу котельной. Также исполнителю нужно будет починить отходящие от котельной тепловые сети. По условиям контракта работы предстоит завершить до 31 декабря этого года.