Стиральный порошок и шампунь подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 7 по 13 марта на потребительском рынке зарегистрировали изменение цен на ряд товаров. По данным Удмуртстата, репчатый лук стал дороже на 8,9%, свежие помидоры — 5,8%, черный байховый чай — 5,3%, консервы мясные для детского питания — 3,3%. Подорожала на 2,3% также пшеничная мука, яйца — 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем снизилась цена на 6% на консервы фруктово-ягодные для детского питания, свежие огурцы — 5%, свежая белокочанная капуста — 4,3%, яблоки — 3,7%, шлифованный рис — 3,3%.

Среди непродовольственных товаров подорожал стиральный порошок на 3,1%, туалетная бумага — на 2,5%. Шампунь подорожал на 6,1%. При этом зубная паста стала дешевле на 5,2%, зубная щетка — на 2,4%.

Из услуг повысилась средняя стоимость пребывания в санатории на 1,1%.