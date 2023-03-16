Сбежавший из соликамской колонии осужденный задержан в Березниках

Правоохранительные органы задержали сбежавшего из соликамской колонии осужденного. «Сегодня утром в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю в Березниках был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения,— сообщает пресс-служба краевого главка МВД.— Отметим, что за совершение побега осужденному грозит дополнительный срок в местах лишения свободы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ural Mash Фото: Ural Mash

Осужденный за тяжкие преступления 60-летний Станислав Полищук сбежал из колонии-поселения ИК №1 ГУФСИН по Пермскому краю 13 марта.