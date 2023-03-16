Челябинский депутат Госдумы заявил, что Wildberries изучит требования бастующих партнеров

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг встретился с руководство компании Wildberries по ситуации с забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По его словам, «конфликт получится урегулировать». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я передал руководству компании требования их партнеров по пунктам выдачи. Договорились, что они их изучат, обсудят, и в следующий раз мы организуем встречу уже с участием и руководства компании, и владельцев пунктов выдачи»,– написал депутат.

До встречи с руководством Wildberries депутаты фракции «Справедливой России» пообщались с владельцами ПВЗ. По словам Валерия Гартунга, на основании этих обращений он поручил комитета Госдумы по защите конкуренции подготовить обращение в ФАС, и, возможно, в прокуратуру.

15 марта многие пункты выдачи заказов Wildberries в России не открылись, сотрудники объявили забастовку в знак протеста против новых требований компании по компенсации полной стоимости посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному.