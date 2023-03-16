Угонщика мотоциклов и скутеров будут судить в Красноярске

Полиция Красноярска завершила расследование уголовного дела 44-летнего местного жителя, который специализировался на угонах мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Согласно данным следствия, злоумышленник в июне-июле с автостоянок краевого центра, в том числе подземных паркингов, похитил несколько мотоциклов, мопедов, скутеры и квадроцикл. Как правило, угонщики действовал по одной схеме: он наблюдал за оставленным транспортом, после чего, сходив за инструментом и аккумулятором, запускал двигатель и уезжал на чужой технике.

Кроме того, говорится в деле, злоумышленник похищал вещи и деньги через открытые окна припаркованных автомобилей.

Следователи доказали причастность обвиняемого к двум десяткам краж и одной попытке угона. Общая сумма материального ущерба составила почти 1,9 млн руб. В арендованном угонщиком гараже стражи порядка изъяли два украденных мотоцикла. Также одно транспортное средство было найдено у ничего не подозревающего покупателя. Вся обнаруженная техника возвращена владельцам.

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Илья Николаев