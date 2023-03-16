Посол Антонов считает призыв Минэнерго США к отказу от ядерных реакторов из РФ «нечистоплотной конкуренцией»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал статью министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с обвинением России в «пренебрежении ядерной безопасностью». Дипломат считает, что призыв отказаться от импорта ядерных реакторов из России, является недобросовестной конкуренцией.

«Ничего, кроме возмущения и негодования, упомянутый вами опус не вызывает. <...> Налицо попытка выставить Россию виновной во всех грехах, чтобы указать — закупать ее атомные технологии нельзя. Дескать, единственно верное решение — перейти на сотрудничество с американцами. Что это, если не бессовестное проявление нечистоплотной конкуренции?»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале российского посольства.

По мнению дипломата, США не могут смириться с российским «непоколебимым лидерством на рынке ядерной энергетики». «Мы твердо знаем, что страны, которые используют российские реакторы, не сомневаются в надежности и устойчивости ядерных технологий из России»,— добавил он.

Госпожа Грэнхолм в статье для The Hill обвинила Россию в «умопомрачительной безответственности», в частности из-за ситуации на Запорожской АЭС. По ее мнению, из-за действий РФ «весь мир сталкивается с повышенным риском ядерной катастрофы». В качестве ответного шага министр предложила «перекрыть источник финансирования» российских вооруженных сил, а именно «экспорт ядерных реакторов по всему миру».

Леонид Уварчев