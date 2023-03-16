МАГАТЭ заявило о пропаже 2,5 тонн урана с ливийского полигона

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили пропажу 10 бочек с примерно 2,5 тоннами концентрата урановой руды на полигоне в Ливии. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил об этом государствам-членам организации, передает AFP.

Как следует из сообщения господина Гросси, инспекторы не нашли бочки на месте, где они должны были находиться по заявлению властей. МАГАТЭ намерено «выяснить обстоятельства вывоза ядерного материала и его текущее местоположение».

Ливия в 2003 году отказалась от программы разработки ядерного оружия. С момента смерти Муаммара Каддафи в стране продолжается политический кризис. В Ливии царит двоевластие.

Леонид Уварчев