The Telegraph: Франция тормозит планы ЕС по пополнению запасов снарядов для Украины

Францию обвиняют в том, что она тормозит процесс совместных закупок Евросоюзом снарядов для украинской армии, сообщили источники The Telegraph. Британская газета не уточняет, кто именно предъявляет ей такие обвинения.

Утверждается, что Париж требует, чтобы заказы на производство снарядов получали только европейские предприятия. Ее в этом поддерживают Греция и Кипр, чтобы не допустить участия в торгах турецких компаний.

«Многие члены ЕС выражают мнения, расходящиеся с позицией Франции»,— заявил источник. Собеседник британского издания отметил, что сейчас для быстрой реализации программы необходимо допустить к ней предприятия вне Евросоюза. «Париж же явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине»,— добавил он.

По информации Politico, Евросоюз завершает работу над сделкой на €2 млрд на пополнение запасов боеприпасов Украины. В проекте участвует Норвегия, которая не входит в ЕС. Финансировать программу будут из Европейского фонда мира.

Подробнее о планах ЕС — в материале «Ъ» «Евроснаряды пусты».

Леонид Уварчев