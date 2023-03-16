ПВО сбила две ракеты над Белгородом

В районе 1:30 четверга, 16 марта, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородом две ракеты. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших среди мирного населения, по его словам, «по предварительным данным, нет». Экстренные службы проверяют последствия срабатывания ПВО «на земле».

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Напомним, прошедшие сутки стали для Белгородской области рекордными как по числу предполагаемых обстрелов со стороны Украины, так и по их географии. Местными властями либо экстренными оповещениями МЧС подтверждены как минимум 14 таких случаев. ВСУ атаковали населенные пункты семи из 23 крупных муниципалитетов Белгородчины — на протяжении почти всего участка российско-украинской границы в регионе. Обошлось без пострадавших среди мирного населения. Наиболее серьезные разрушения власти зафиксировали в окрестностях Шебекина, где были повреждены многоквартирный дом, школа и церковь.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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