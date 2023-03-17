Ветеран-Моторс

Я знал, что у моего давнего хорошего знакомого и коллеги много автомобилей. Но мог только гадать, на каком именно из них он будет меня встречать на вокзале Магдебурга — именно туда прибывала моя электричка из Берлина. Какое-то время назад в оборот было запущено определение «янгтаймер». В отличие от «олдаймера» это не автомобильный антиквариат, который стоит приличных денег, а относительно свежая и потому не слишком дорогая машина, однако же успевшая стать культовой. И, если с «олдтаймера» положено сдувать пылинки и выезжать «в свет» только по очень большим праздникам, то «янгтаймер» легко может быть машиной на каждый день. У нашего бывшего соотечественника Юрия Постникова, еще в прошлом веке переселившегося в Германию, таких автомобилей несколько десятков.

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Встретил он меня на Lancia Thesis. Даже в темноте нельзя было не узнать этот седан по изящному силуэту и ромбовидным фарам. Lancia уже давно выпускает маленькие автомобильчики — на сегодняшний день в модельной линейке всего один, хэтчбек Ypsilon — и два десятка лет назад появление «Тезиса» произвело настоящий фурор. За надменную солидность в Германии этот автомобиль окрестили Mafiawagen. Но успешной была не только внешность, но и технические решения, опередившие время. Например, задние светодиодные фонари, которые в ту пору только начали появляться, и то только на премиуме. Или декор в салоне — не из пластика, а из магниевого сплава.

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Когда мы проезжали в тоннеле под железнодорожным полотном, был отчетливо слышен сочный звук двигателя.

— Тут стоит бензиновый V6, объемом 3,2 литра, — комментирует Юрий, — На какой-то из выставок мне достался художественный альбом, посвященный этому автомобилю. Отличные фото, качественная полиграфия — машина того заслуживала. И став обладателем книги, я понял, что хочу себе такой автомобиль. А кто хочет, тот всегда найдет. В Олденбурге обнаружился экземпляр 2005 года выпуска. Юбилейная серия — у нее на шильдиках изображено число 100, где два ноля стилизованы под знак бесконечности. Пробег 180 000 километров, но салон в великолепном состоянии — тут кожа от Poltrona Frau, есть в Турине такая знаменитая мебельная фабрика. Барахлил датчик коленвала — ремонт обошелся в 50 евро… А сама машина стоила 700.

Я тут же в уме перевел эту сумму на наши. Получилось меньше 60 тыс.

— Хорошо, положим, она не ломается. Но за возможность ей пользоваться сколько государству надо отстегивать в год?

— 216 евро налог и порядка 800 страховка. В совокупности вроде бы много, дороже, чем сам автомобиль стоил. Но если разделить эту сумму по месяцам, то выходит меньше сотни за радость пользоваться такой роскошью. «Лянча» у меня для выходных.

На следующий день, когда мы подъехали к бюро Юрия — немцы предпочитают это слово нашему «офис» - я увидел все четыре машины, которые у доктора-инженера «на каждый день». Для каждой из них плюс-минус выбраны свои дни недели: «машина не должна застаиваться, она должна постоянно ездить».

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— Вот этот VW Passat мне продали за 4000 евро родственники еще в далеком уже 2011 году, и он мне уже очень пригодился, потому что kinderfreundlich — «расположен для комфортной перевозки детей». Из заднего дивана выдвигаются два детских сиденья. Отвез детей в садик или школу — сложил. И у тебя ни салон, ни багажник не заняты громоздкими детскими креслами. Если задние сиденья сложить, то хватит места самому улечься спать. Я не пробовал, но двери межкомнатные входят легко. За продуктами опять же по пятницам удобно — это ж универсал… Автомобиль 2002 года, 2.5 TDI 4Motion — то есть дизель и полный привод. Прошла уже 480 000. На 280 000 поменяли двигатель. Я им очень дорожу.

Ну, с «Пассатом» вроде все понятно. Автомобиль дорогой по комплектации — есть все кроме люка - но при этом не вызывающий зависти у соседей, поскольку VW. В хозяйстве незаменим — есть в том числе фаркоп, часто таскает тележку с различными грузами. Но «Опель» двадцатилетний зачем в автопарке?

— Знаешь, автомобили бывают «удачные» или «неудачные». У тебя машина может вообще не вызывать нареканий, а у твоего знакомого та же модель той же марки быть постоянной головной болью, потому что не повезло. Так вот, если тебе достался «удачный» экземпляр, держи его и не искушай судьбу. Тем более у этой Vectra только шильдик от «Опеля»: мотор 2,2 литра от Isuzu, коробка тоже японская, марки Aisin… За свои 750 евро отличный автомобиль, для которого пробег в 280 000 — совсем не приговор.

Ну, и тут мы подошли к четвертой машине. Mercedes-Benz E350 CDI 2009 года выпуска. Самый дорогой экземпляр из той части коллекции, что предназначена для повседневной эксплуатации. Несмотря на пробег под 300 000, стоила 6000 евро. Состояние, можно сказать, идеальное — только в салоне декоративные накладки «под дерево» высохли, отклеились и торчат не слишком презентабельно.

— Это потому что сегодня начали экономить на нитках, даже в «Мерседесах», — поясняет хозяин, — у меня есть тоже купе 230 CE 1989 выпуска, так там эти панели их натуральной древесины и в палец толщиной, с ними еще долго ничего не случится. Но у этого автомобиля главное достоинство — не декор конечно, а как она едет. Особенно после того, как мы чипанули двигатель и сейчас он развивает 270 сил вместо 231. До «сотни» стартует примерно за шесть секунд…

— Ну, хорошо. А загнется этот двигатель, как его чинить, зная насколько дороги «Мерседесы» в обслуживании.

— Этот мотор весьма популярен, ставился на все — от «цэшек» до внедорожников — найти хороший экземпляр с аварийной машины вообще не проблема.

В равной степени эта «не проблема» касается и большинства других машин, шеренгой стоящих вдоль фасада бюро, внутри него и на заднем дворе. Каждую из них при желании можно «довести до ума».

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Меня, например, пленила Alfa-Romeo 166 2003 года. Большая, красивая машина. Юрию она досталась во впоне движимом состоянии за 400 евро. Продавец уверял, что у трехлитрового мотора снят ограничитель, и автомобиль летает 270 км/ч. Или, вот, Jaguar XJ6 1998 года. Куплен у одного художника-декоратора всего за 1000 евро. Художник, к слову, учился в Ленинградской Академии Художеств. Учился, видать, хорошо, раз выбрал такую правильную «художественную» машину.

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Вообще, конечно, простите за банальность, многие автомобили ценны не только сами по себе, но и своей историей. Вот, например, диковинный шаттл Saxi из середины 90-х, разработанный швейцарской фирмой Horlacher. Стоил он тогда огромных денег — 150 000 немецких марок — дом можно было купить. Пятиместный электромобиль с пластиковым кузовом и единственной дверью сзади, которая раздвигала створки, как лифт, должен был обслуживать гостей Лейпцигской ярмарки. Запас хода на одном заряде батареи — 120 км. Максимальная скорость — до 90 км/ч. Построили всего 10 экземпляров. Сколько их уцелело до наших дней неизвестно, но два из них сейчас в коллекции у Юрия Постникова: ему их подарил один… американский боксер.

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Еще одна машина с неметаллическим кузовом — крохотный Ligier. Если вы не в курсе, эта французская марка была создана в конце 60-х знаменитым французским гонщиком и регбистом Ги Лижье. Собственно, благодаря своей «пластмассовости», она и спаслась от гибели. Машинку хотели порезать и сдать в металлолом, но потом оказалось, что металла в ней не то что бы и много. Теперь восстановлением Ligier в свободное от школьных занятий время старший сын Юрия.

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Вообще мы не показали вам и половины автомобильных сокровищ, которыми владеет доктор-инженер Постников. Лишь часть коллекции, которую сам он полушутя-полувсерьез называет музеем «Ветеран-Моторс»…

Незадолго до Нового года Юрий прислал мне несколько фотографий, на которых была ночь, а из мрака выступали только железные бочки с горящими в них кострами. В контексте прогнозов о том, что этой зимой вся Европа замерзнет, а граждане Германии будут думать не о тачках, а о том, как оплатить гигантские счета за электричество, и где раздобыть дров, это выглядело зловеще.

«Да нет, — успокоил меня доктор-инженер, — это мы в картинговом клубе у сына закрываем сезон. А так у нас постоянно плюсовая температура».

Сегодня, когда зима осталась позади, можно сказать, что в Европе она выдалась на редкость теплой.

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Доктор Юрий Постников. Инженер-машиностроитель, дизайнер. Учился в МГТУ им. Баумана и в Магдебургском университете, где защитил дисскптацию на факультете «Машиностроение». Ученик всемирно известного гуру биодизайна Луиджи Колани. «Автопилот» не раз рассказывал о различных проектах г-на Постникова, а также предоставлял свои страницы для публикации его статей, неизменно вызывавших широкий общественный резонанс. Живет в Германии. Проводники и пассажиры Партизанская засада На больших колесах

Дмитрий Гронский