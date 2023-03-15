«Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» в матче Кубка России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в рамках матча Кубка России. Игра четвертьфинала Пути регионов прошла на «Газпром Арене». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти со счетом 4:5 в пользу гостей.

Матч у «Зенита» не задался с первой минуты. Мяч на 10 секунде отрикошетил от штанги и попал в спину вратарю Александру Васютину. Выровнять счет сине-бело-голубым удалось лишь на 36 минуте забитым мячом Зелимханом Бакаевым. Во втором тайме он получил желтую карточку за споры с арбитром. Напомним, что матч обслуживала бригада Сергея Карасева. Для него это 48 игра «Зенита» в карьере.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, несмотря на решение выдать семь минут дополнительного времени. По итогам серии пенальти победу одержало «Динамо» со счетом 4:5.

Отметим, что этот матч проходил с фанатами и без FanID, на него пришло 31 087 человек. На игру «Зенита» и «Пари НН» 4 марта без паспорта болельщика на стадион не пускали, трибуны были заполнены менее чем на треть: пришло всего 19,7 тыс. болельщиков при том, что «Газпром Арена» вмещает более 60 тыс. человек.

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