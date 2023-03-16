Госперестраховка

На фоне санкций и отказа от сотрудничества компаний недружественных стран внутренний рынок перестрахования России за прошлый год вырос в три раза. Однако большая часть переданных премий пришлась на государственную РНПК, которой ЦБ увеличил гарантированный капитал. Эксперты ожидают, что доля РНПК продолжит расти, что может привести к потере конкуренции и концентрации рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года объем премий, переданных в перестрахование на российском рынке, составил почти 160 млрд руб., следует из доклада ЦБ, опубликованного в среду, 15 марта. Таким образом, объем локального рынка перестрахования за год увеличился более чем в три раза. Это объясняется созданием дополнительных перестраховочных емкостей — гарантиями со стороны ЦБ об увеличении объявленного капитала дочерней РНПК до 750 млрд руб.

В результате на РНПК пришлось около 65% премий, переданных в перестрахование, в то время как на другие страховые компании — лишь 35%. В частности, «Ингосстрах» принял более 9 млрд руб. премий, «АльфаСтрахование» — 7 млрд руб., на ВСК пришлось более 6 млрд руб. премий, следует из данных ЦБ. Вместе с тем общий объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 2022 года сократился почти на 14% относительно 2021 года.

Рост российского рынка происходил на фоне санкций. США ввели блокирующие санкции в отношении крупнейших российских банков (в том числе Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, «Открытия», ПСБ), а также их дочерних, в том числе страховых, компаний (где доля владения превышала 50%). В частности, в списке OFAC фигурировали «Росгосстрах», «Совкомбанк страхование», «Совкомбанк Жизнь». В марте 2022 года уже Госдума РФ приняла закон, запрещающий перестрахование в компаниях недружественных стран.

По данным ЦБ, по итогам 2021 года 72% перестраховочной защиты (на 116 млрд руб.) было размещено российскими страховщиками на международном рынке. Глава Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина поясняет, что в пятерку стран-лидеров входили Великобритания, Германия, Швейцария, Франция и США, а Китай занимал лишь восьмое место. По словам госпожи Якуниной, после запрета объем передачи рисков в перестрахование за рубеж сократился почти до нуля. В ВСК уточнили, что в перестрахование обычно передаются крупные имущественные риски, авиационного и морского транспорта, а также ответственность перед третьими лицами.

Эксперты сходятся во мнении, что РНПК продолжит увеличивать долю на рынке перестрахования. По словам гендиректора «РТ-Страхования» Николая Галушина, передача рисков в другие страховые компании России будет ограничена, поскольку впоследствии эти риски будут все равно попадать в РНПК, но уже с большим дисконтом по цене, поэтому РНПК будет искусственно ограничивать другие компании по принятию рисков в перестрахование, чтобы увеличивать собственные поступления перестраховочных премий. Однако эксперты отмечают и риски роста влияния РНПК. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, превалирующая роль компании несет риски снижения конкуренции, так как страховые компании вольно или невольно будут ориентироваться на позицию РНПК и транслировать ее страхователям. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

При этом, по мнению Катерины Якуниной, каких-либо существенных объемов передачи перестраховочных премий за границу в дружественные страны ждать не стоит, поскольку СНГ обладает небольшой перестраховочной емкостью, которая не превышает совокупную емкость российских страховщиков. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает сложности работы с Китаем из-за опасений китайской стороны вторичных санкций, проблем с расчетами (если они ведутся не в юанях или рублях), малого опыта андеррайтинга российских рисков и вероятных проблем с передачей их в ретроцессию. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин добавляет, что вкладывать немалые силы и средства в попытки наладить работу с дружественными иностранными перестраховщиками «могут себе позволить немногие участники рынка».

Юлия Пославская