В отмене обсуждений нашли коррупциогенность

В резонансном постановлении правительства Ульяновской области, продляющем до конца 2023 года отмену общественных обсуждений по градостроительным документам, прокуратура Ульяновской области обнаружила коррупциогенный фактор и требует исключить пункт, позволяющий слишком широко трактовать допустимые условия отмены обсуждений. Проверку просили провести депутаты и представители общественности, заявлявшие о необходимости отмены постановления, которое, по их мнению, ведет к потере депутатского и общественного контроля за деятельностью власти, к появлению благоприятных условий для развития коррупции. Чиновники обещают исправить постановление в соответствии с требованиями прокуратуры. Депутаты отмечают, что даже после устранения претензий прокуратуры вопросы к постановлению остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ульяновской области Фото: Прокуратура Ульяновской области

Как стало в среду известно «Ъ», прокуратура Ульяновской области завершила проверку законности постановления правительства Ульяновской области № 71П от 10 февраля 2023 года, которым на весь 2023 год продляется отмена общественных обсуждений по основополагающим градостроительным документам (а также добавлялись дополнительные условия отмены). Проверка была начата после обращений в прокуратуру представителей общественности региона и ­депутатов.

Как уже сообщал «Ъ», постановлением № 71-П продлено на весь 2023 год действие постановления № 281-П от 25 мая 2022 года «Об особенностях осуществления градостроительной деятельности», отменяющего общественные обсуждения градостроительной документации «в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством». Действительно, закон № 58-ФЗ от 14 марта 2022 года, принятый после начала СВО в целях минимизации сроков строительства объектов оборонного значения и объектов, связанных с импортозамещением, давал право исполнительной власти регионов при необходимости вводить дополнительный перечень случаев, когда можно без общественных обсуждений принимать изменения в генплане, ПЗЗ или проектах планировки территорий (всего, по данным облправительства, на сегодня такие перечни приняты в 47 субъектах РФ). В Ульяновской области перечень, введенный постановлением № 281-П, вызвал недовольство общественности и депутатов. Как отмечал глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев, далеко не все регионы приняли такие перечни, но и у тех, что ввели их, было ограниченное количество случаев. По словам депутата, поскольку такие особые условия связаны с СВО, достаточно было ввести случаи выделения участков под строительство оборонных предприятий или заводов по импортозамещению, «но у нас отмену общественных обсуждений распространяли почти на все сферы градостроительной деятельности» (проекты комплексного развития территорий, устранение несоответствий ПЗЗ генплану, уточнение границ и изменение функционала зон, строительство МКД для дольщиков, газовых заправок и т.д.).

Представители общественности и депутаты, направлявшие свои возражения по тогда еще проекту постановления, отмечали, что хотя общественные обсуждения и носят рекомендательный характер, они позволяли заблаговременно узнавать планы региональной власти и бизнеса, знакомиться с проектами и при необходимости реагировать, вплоть до обращений в прокуратуру и суды. Отмена обсуждений, по их словам, приведет к потере прозрачности действий власти, отсутствию депутатского и общественного контроля, что, в свою очередь, станет фактором роста коррупции в этой сфере. Против принятия документа высказались лидеры всех трех основных партийных фракций регионального заксобрания.

По информации «Ъ», в ходе проверки сотрудники прокуратуры обратили внимание в постановлении № 71-П на подпункт «б», которым вводится дополнительное условие, когда решения принимаются без общественных обсуждений — «в случаях установления градостроительными регламентами дополнительных требований в целях создания условий для планировки территорий муниципальных образований и обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц». В прокуратуре пришли к выводу, что такие формулировки как «создание условий» или «обеспечение прав» относятся к категориям оценочного характера и дают «необоснованно широкие пределы усмотрения», что «является коррупциогенным фактором». В адрес регионального правительства областной прокуратурой было направлено требование устранения коррупциогенного пункта.

В ответе на запрос «Ъ» региональное министерство имущественных отношений и архитектуры, готовившее документ, подтвердило, что принятые постановлением меры по отмене слушаний «направлены на стабилизацию экономики в связи с проведением специальной военной операции», однако не пояснило, какое отношение к СВО имеют пункты перечня, не связанные с оборонной промышленностью или импортозамещением. Глава министерства Михаил Додин сказал «Ъ», что требование прокуратуры «получено и будет исполнено». «Граждане были недовольны перечнем случаев, когда общественные обсуждения будут не нужны. Но к этому перечню прокуратура претензий не имеет, и в этой части постановление не изменится»,— пояснил министр.

Депутат Госдумы Алексей Куринный, направлявший в облпрокуратуру обращение с просьбой проверить законность принятия документа, сказал «Ъ», что удовлетворен претензиями прокуратуры, но заметил, что недавно на встрече партийной фракции заксобрания с представителями министерства «глубоко обсуждался этот вопрос», и «опасения, что на основании постановления начнут все перекраивать под свои нужды и нужды крупного бизнеса, пока не подтвердились, такие возможности, как пояснили в министерстве, нормативно не закреплены». «Министерство пообещало нам, что в ближайшие дни даст для общественности подробнейшее разъяснение со всеми своими обязательствами по каждому пункту»,— добавил депутат.

Впрочем, господин Грачев заметил, что у него «все равно остались вопросы к постановлению». По его мнению, под указанные пункты «можно подвести все, что хочешь», «и отмена обсуждений приведет к росту коррупциогенности». По словам депутата, он намерен поднять этот вопрос во вторник, во время отчета господина Додина перед профильным комитетом заксобрания, и «предложить министерству отменить постановление».

Сергей Титов, Ульяновск